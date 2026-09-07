'Sevdan Bir Ateş'ten üçüncü tanıtım geldi

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında, usta sanatçı Selda Bağcan'ın yorumuyla duygu yüklü 'Ayrılık' şarkısı öne çıktı.

İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 1'inci Bölüm 3'üncü Tanıtımı;

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın yer aldığı tanıtımda, Leyla'nın Mirza'nın bulunduğu trene yetişmeye çalıştığı anlar ekrana geldi. 'Ayrılık' şarkısıyla birlikte ekrana gelen bu sahneler, Leyla ve Mirza arasında yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

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'Sevdan Bir Ateş', Çarşamba saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.