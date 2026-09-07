Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'ten üçüncü tanıtım geldi

        'Sevdan Bir Ateş'ten üçüncü tanıtım geldi

        SHOW TV'nin ilgiyle beklenen yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımına 'Ayrılık' şarkısı damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 07:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında, usta sanatçı Selda Bağcan'ın yorumuyla duygu yüklü 'Ayrılık' şarkısı öne çıktı.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 1'inci Bölüm 3'üncü Tanıtımı;

        Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın yer aldığı tanıtımda, Leyla'nın Mirza'nın bulunduğu trene yetişmeye çalıştığı anlar ekrana geldi. 'Ayrılık' şarkısıyla birlikte ekrana gelen bu sahneler, Leyla ve Mirza arasında yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

        Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

        REKLAM

        'Sevdan Bir Ateş', Çarşamba saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        Otomotivde yeni savaş alanı
        Otomotivde yeni savaş alanı
        2027 bütçesi belli oldu
        2027 bütçesi belli oldu
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"