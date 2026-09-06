Shakira'nın 'Dai Dai' klibi 1 milyar izlenmeye ulaştı

Shakira'nın Burna Boy ile düet yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'nin klibi, YouTube'da bir milyar izlenme sayısına ulaştı. Bu başarı aynı zamanda Shakira'yı, platformda 1 milyardan fazla izlenme sayısına sahip 10 klibi bulunan kadın sanatçılar arasına soktu.

15 Mayıs'ta yayımlanan 'Dai Dai', çıkışının üzerinden dört aydan kısa bir süre geçmesine rağmen, önemli bir eşiği aşarak, FIFA Dünya Kupası marşları arasına bir başka büyük dijital dinlenme başarısı daha ekledi.

Shakira ve Burna Boy'un iş birliğiyle ortaya çıkan şarkı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 turnuvasının resmi şarkısıydı. Şarkının futbol odaklı sözleri Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Mohamed Salah gibi efsanelere ve günümüz futbol yıldızlarına göndermeler içeriyor.

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Shakira, 'Dai Dai' klibinin 1 milyar izlenmeye ulaşmasını sosyal medya sayfasında kutlarken, "Bir milyar görüntüleme, hayalimin ötesinde! İnanılmaz hayranlarım, her şeyi mümkün kıldığınız için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.