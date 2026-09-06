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        Haberler Dünyadan Shakira'nın 'Dai Dai' klibi 1 milyar izlenmeye ulaştı

        Shakira'nın 'Dai Dai' klibi 1 milyar izlenmeye ulaştı

        Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'nin klibiyle, YouTube'da bir milyar izlenme sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Shakira'nın 1 milyar sevinci

        Shakira'nın Burna Boy ile düet yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'nin klibi, YouTube'da bir milyar izlenme sayısına ulaştı. Bu başarı aynı zamanda Shakira'yı, platformda 1 milyardan fazla izlenme sayısına sahip 10 klibi bulunan kadın sanatçılar arasına soktu.

        15 Mayıs'ta yayımlanan 'Dai Dai', çıkışının üzerinden dört aydan kısa bir süre geçmesine rağmen, önemli bir eşiği aşarak, FIFA Dünya Kupası marşları arasına bir başka büyük dijital dinlenme başarısı daha ekledi.

        Shakira ve Burna Boy'un iş birliğiyle ortaya çıkan şarkı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 turnuvasının resmi şarkısıydı. Şarkının futbol odaklı sözleri Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Mohamed Salah gibi efsanelere ve günümüz futbol yıldızlarına göndermeler içeriyor.

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        Shakira, 'Dai Dai' klibinin 1 milyar izlenmeye ulaşmasını sosyal medya sayfasında kutlarken, "Bir milyar görüntüleme, hayalimin ötesinde! İnanılmaz hayranlarım, her şeyi mümkün kıldığınız için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

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        #Shakira
        #Dünya Kupası
        #dai dai
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