Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sıla'ya İzmir konserinde anneanne sürprizi

        Sıla'ya İzmir konserinde anneanne sürprizi

        Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İzmir konserinde 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım'la bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konserde anneanne sürprizi

        Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz gün İzmir'de verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, konser sırasında dikkat çeken bir an yaşadı.

        Sıla'nın anneannesi Süheyla Hanım da konseri izleyenler arasındaydı. Performansına kısa bir ara veren şarkıcı, seyircilerin arasına inerek anneannesinin yanına gitti. Böylece bugüne kadar gözlerden uzak kalan Süheyla Hanım da ilk kez görüntülendi.

        Anneannesinin kendisine, "Nasılsın, takip ediyorum seni" demesi üzerine Sıla'nın teyzesi söze girerek Süheyla Hanım'ın yalnızca torununu değil, şarkıcının uzun süredir aşk yaşadığı İlker Kaleli'yi de takip ettiğini söyledi. Bunun üzerine Sıla ve konseri izleyenler kahkahalara boğuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sıla Gençoğlu
        #şarkıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"