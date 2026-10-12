Sıla'ya İzmir konserinde anneanne sürprizi

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz gün İzmir'de verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, konser sırasında dikkat çeken bir an yaşadı.

Sıla'nın anneannesi Süheyla Hanım da konseri izleyenler arasındaydı. Performansına kısa bir ara veren şarkıcı, seyircilerin arasına inerek anneannesinin yanına gitti. Böylece bugüne kadar gözlerden uzak kalan Süheyla Hanım da ilk kez görüntülendi.

Anneannesinin kendisine, "Nasılsın, takip ediyorum seni" demesi üzerine Sıla'nın teyzesi söze girerek Süheyla Hanım'ın yalnızca torununu değil, şarkıcının uzun süredir aşk yaşadığı İlker Kaleli'yi de takip ettiğini söyledi. Bunun üzerine Sıla ve konseri izleyenler kahkahalara boğuldu.