Sydney Sweeney Hollywood efsanesi Marilyn Monroe ile akraba çıktı

Sydney Sweeney uzun zamandır modern zamanların Marilyn Monroe'suna benzetiliyor. Bunun çok haklı bir benzetme olduğu akrabalık bağıyla ortaya çıktı.

29 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 1962 yılında henüz 36 yaşındayken hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Marilyn Monroe ile akraba çıktı.

Bir soybilim platformu tarafından yapılan yeni araştırma, Sweeney'nin babası Steven Sweeney'i, Monroe'nun biyolojik babası Charles Stanley Gifford ile ilişkilendirdi.

İki erkeği birbirine bağlayan ortak ataları, 1600'lü yıllarda Massachusetts'te yaşamış olan Ezra Perry çıktı.

Sweeney kendisi Monroe ile herhangi bir bağı olduğunu hiçbir zaman kabul etmese de, kırmızı halıda sık sık efsanevi yıldızı taklit etti.

İkisi de Hollywood'da oyunculuklarının yanı sıra cinsel çekicilikleri ve fiziksel özellikleriyle de öne çıktı, kendi nesillerinin belirleyici seks sembolleri haline geldi.

Her ikisinin de görünüşleri çoğu zaman ekrandaki yeteneklerinin önüne geçse de, yetenekli oyuncular da aynı zamanda. Sweeney, 'The White Lotus', 'Euphoria', 'Christy' ve 'Reality'deki performanslarıyla eleştirmenlerden övgü aldı.

Monroe da 1961 yapımı 'The Misfits' filmindeki dramatik performansıyla eleştirmenler tarafından beğenilmişti.

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Monroe 4 Ağustos 1962'de, Brentwood'daki evinde ölü olarak bulundu. Oyuncunun yüksek dozda sakinleştirici ilaç içerek intihar ettiği açıklandı.