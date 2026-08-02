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        Haberler Dünyadan 'The Sopranos' dizisi oyuncusu Vincent Pastore hayatını kaybetti

        'The Sopranos' dizisi oyuncusu Vincent Pastore hayatını kaybetti

        'The Sopranos' dizisiyle tanınan Vincent Pastore, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Pastore'un New York'taki evinde ölü bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Evinde ölü bulundu

        'The Sopranos' dizisinde Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero rolüyle tanınan Vincent Pastore hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu, 80 yaşındaydı.

        Pastore'den üç gün boyunca haber alamayan komşularından biri, oyuncunun New York'un Bronx bölgesindeki evinde, onu ölü buldu. Sanatçının ölüm nedeni araştırılıyor.

        Uzun süredir menajerliğini yapan Bob McGowan, "Vinnie harika bir adamdı, herkese yardım ederdi ve çok hayırseverdi" sözleriyle oyuncunun ölümünü duyurdu. McGowan, Pastore’a olası bir oyunculuk işi hakkında ulaşmaya çalıştığını ancak telefonlarına cevap alamadığını belirtti.

        Pastore, 1990'ların başlarında 'Goodfellas', 'Carlito's Way' ve 'Men of Respect' gibi filmlerde küçük roller aldıktan sonra, 1995 yapımı 'The Jerky Boys: The Movie' ve 1996 yapımı 'Gotti'deki rolleriyle ün kazandı. Bu filmde, daha sonra 'The Sopranos' dizisinde de birlikte rol alacağı Tony Sirico, Frank Vincent ve Dominic Chianese ile oynadı.

        Pastore, kariyerinin en tanınan rolünü 'The Sopranos’ta üstlendi. Dizinin 30 bölümünde Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero karakterine hayat veren Pastore, Tony Soprano’nun yakın çevresinde bulunan ancak daha sonra FBI için muhbirlik yaptığı ortaya çıkan mafya üyesini canlandırdı.

        Ölümüyle sanat çevresini yasa boğan oyuncu, geride Renee adında kızını bıraktı.

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        #Vincent Pastore
        #ölüm
        #The Sopranos
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