Tuğba Özerk: Bu halimle çekmeyin

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; her sabah formunu korumak için yürüyüş yapan Tuğba Özerk, Bebek’te görüntülendi. Şarkıcı, spor sonrası manavdan alışveriş yaparken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu halimle çekmeyin" diyerek takıldı. Her zaman alışverişini internet üzerinden yaptığını söyleyen Özerk, "Mümkün olduğunca meyveleri görerek alıyorum" dedi.