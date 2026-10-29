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        Haberler Magazin Tuğba Özerk: Bu halimle çekmeyin

        Tuğba Özerk: Bu halimle çekmeyin

        Şarkıcı Tuğba Özerk, Bebek'te objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        "Bu halimle çekmeyin"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; her sabah formunu korumak için yürüyüş yapan Tuğba Özerk, Bebek’te görüntülendi. Şarkıcı, spor sonrası manavdan alışveriş yaparken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu halimle çekmeyin" diyerek takıldı. Her zaman alışverişini internet üzerinden yaptığını söyleyen Özerk, "Mümkün olduğunca meyveleri görerek alıyorum" dedi.

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        #Tuğba Özerk
        #şarkıcı
        #bebek
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