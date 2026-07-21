Üçüncü çocuğuna hamile olan Anne Hathaway gözyaşlarına boğuldu

ABD'de ünlü 'The View' adlı televizyon programının sunucularından biri olan oyuncu Whoopi Goldberg, meslektaşı Anne Hathaway'i övgülere boğarken ağlattı.

70 yaşındaki oyuncu Goldberg, üçüncü çocuğuna hamile olan 43 yaşındaki Hathaway'e, "Senin büyüyüşünü izlemek harika bir şeydi. Ve sen adeta çiçek açtın, muhteşem bir oyuncuya dönüştün" dedi.

Hathaway bu övgü sözleri üzerine yüzünü kapatıp ağlamaya başlarken, "Hayır, yapma!" diyebildi. Goldberg ise "Evet! Bunu bilmen gerekiyor" diye vurguladı.

Hathaway gülümseyerek, "Şu anda hamile olmasaydım ağlıyor olurdum" şeklinde esprili karşılık verdi.

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Oyuncu ağlamaya devam ederken, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sana karşı hislerimi biliyorsun" ifadesini kullandı.

13 yılı aşkın süredir evli olan Hathaway ve eşi Adam Shulman, 10 yaşındaki oğulları Jonathan ve altı yaşındaki oğulları Jack'in ardından üçüncü çocuklarını bekliyor.

Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminde başrolde yer alan Hathaway, Whoopi Goldberg'in sunucularından biri olduğu TV programına, rol arkadaşı Matt Damon ile birlikte katıldı. Hathaway filmde, İthaka'nın uzun zamandır kayıp olan Yunan kralı Odysseus'un (Matt Damon) zeki karısı Penelope'yi canlandırıyor.

Hathaway, "Elbette kişisel hayatımda olup bitenler, anne olmak ve hayatımın aşkıyla evli olmak gibi şeyler nedeniyle bu filmle bağlantı kurdum" dedi.

Gösterime girdiği ilk dört günde 264 milyon dolarlık rekor gişe elde ederek 250 milyon dolarlık bütçesini şimdiden fazlasıyla karşılayan 'The Odyssey'in oyuncu kadrosunda Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, James Remar ve Travis Scott yer alıyor.