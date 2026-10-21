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        Haberler Dünyadan Ünlü model Romee Strijd'den Victoria's Secret seçmelerine tepki

        Ünlü model Romee Strijd'den Victoria's Secret seçmelerine tepki

        Bu yılki Victoria's Secret Fashion Show'a alınmayan Romee Strijd, model seçmeleriyle ilgili perde arkasına dair konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Perde arkasını anlattı

        Eski Victoria's Secret meleği Romee Strijd, moda gösterisinin 2026 podyum kadrosuyla ilgili bir gönderiye bıraktığı yorum nedeniyle tekrar gündeme geldi.

        31 yaşındaki Hollandalı model, 2014'ten 2018'e kadar Victoria's Secret defilelerinde yürümüştü. Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleşen gösteri öncesinde sosyal medya paylaşımında, seçmelere katılamadığını açıkladı.

        "GELECEKTE SEÇMELERE GİRMEYECEĞİM"

        "Her iki durumda da, bu kapanmış bir sayfa ve muhtemelen iyi bir dizi olacak" diyen ünlü model, "Gelecekte artık modellik seçimine girmeyi düşünmüyorum çünkü gidişatını beğenmedim. Tüm sürecin işleyişini beğenmedim. Bana davranışlarını beğenmedim ve elbette olumlu anıları saklamak isterim" ifadesini kullandı.

        Başlangıçta defilede yer alıp almayacağına dair bilgi edinmenin zaman aldığını söyleyen Strijd, reddedildiğini açıkladığında, hayranları ona destek olmuştu.

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        MARKADAN AÇIKLAMA

        Victoria's Secret temsilcisi, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı. "Romee, Victoria's Secret bünyesinde önemli bir yere sahip ve markayla uzun süredir devam eden ilişkisine ve kariyeri boyunca bize gösterdiği özveriye derinden değer veriyoruz" denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

        "Victoria's Secret ve model seçimi direktörü Piergiorgio Del Moro'nun, 6 Eylül'de doğrudan temsilcisiyle iletişime geçerek modeli, seçim sürecinden resmen çıkardığını doğrulayabiliriz. Model ve temsilcileri arasındaki iletişim hakkında yorum yapamayız, ancak Victoria's Secret, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm model ortaklarına değer verir ve saygı duyar."

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        Romee Strijd daha sonra olayların kronolojisinin yanlış anlatıldığını iddia ederek bu açıklamaya yanıt verdi.

        Strijd, 6 Eylül'de seçmelerden çıkarıldığını iddia eden açıklamaya karşılık olarak, "Öyleyse ben neden 10 Eylül'de seçmelere gittim?" diye sordu.

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        #Romee Strijd
        #Victorias Secret
        #model
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