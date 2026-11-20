Ünlü yapımcı Faruk Turgut, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde' programına konuk oldu. Turgut, programda dizi sektöründeki yüksek başrol ücretlerini ve bunun prodüksiyon bütçelerine etkisini masaya yatırdı.

"BU İŞ ARZ-TALEP MESELESİ"

Sektördeki ücret politikasının arz-talep dengesi üzerinden şekillendiğini belirten Turgut, kanalların belirli oyunculara yönelik talebinin fiyatları yukarı çektiğini ifade etti. Turgut, konuya ilişkin şu sözleri kullandı: Oyuncular çok para alıyor. Oyuncuların çok para almasını sağlayan sistem de bu sistem değil mi? Oyuncular zorla mı aldı bu paraları? Sonuçta bu iş bir arz-talep meselesi. Belirli kanalların belirli oyuncular üzerindeki bir isteği var. Özellikle bu oyuncular olmadan o kanallar bazı dizilere onay vermiyor. Projeyi kanala götürüyorsunuz. Kanal diyor ki: 'Ee tamam güzel ama kim oynayacak?' O 'kim oynayacak' meselesi olduğu noktadan itibaren başlıyor. İşte 'O olursa alırım, bu olursa alırım.' Oyuncu da bunu biliyor. 'Nasıl olsa kanal beni talep ediyor.' Doğal olarak rakamını en üst perdeden açıyor. Tabii yani ben kimseyi burada yanlış anlaşılmasın ayıplamıyorum ama dediğim gibi arz-talep meselesi. Biri istiyor, biri de veriyor. Demek ki veren de öyle veya böyle memnun.

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Kendi adına bu rakamları ödemeyeceğini dile getiren Turgut, menajerlik ve stopaj giderlerinin de yapımcıya yük getirdiğini vurguladı. Bütçenin büyük kısmının tek bir isme ayrılmasının projenin geneline yansıdığını söyleyen Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü: Ama ben kendi adıma veriyor muyum? Vermem. 25 milyona dizi yapıp 3 milyon, 3,5 milyona bir başrol oyuncusu almak demek ciddi sıkıntı. Bunun menajeri, stopajını da yapımcı ödüyor. Ciddi bir külfet. Dizinin bütçesinin aşağı yukarı 5'te birini bir oyuncuya verdiğiniz zaman o işten zaten sağlıklı bir sonuç çıkmıyor. Ona verdiğiniz zaman diğerlerini işte daha basit, daha sıradan insanlarla kurmak zorunda kalıyorsunuz. Yani başrol erkeği alınca başrol kadını zayıf tutmak zorunda kalıyorsunuz veya yan oyuncuları ona göre dengelemek zorunda kalıyorsunuz. O da işin kalitesine, içeriğin kalitesine ciddi bir sorun olarak geri dönüyor. Bunu biz yapıyoruz. Sektör yapıyor.