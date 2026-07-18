Yıldız Tilbe: Biten bir ömrün neyini kutlayacağım?

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ilerleyen dakikalarında, iş insanı İbrahim Sayın tarafından sahne üzerinde Tilbe için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

"60 YILIN NEYİNİ KUTLAYACAĞIM?"

60'ıncı yaşına giren sanatçı, kutlama karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, doğum günlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tilbe, "Doğum günü kutlamak bana çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 olacak mıyım? Biten bir şeyin kutlanması bana farklı geliyor. Ancak nazik davranışınız için teşekkür ederim; İbrahim, sen benim canımsın" dedi.

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Konuşmasını sağlık ve huzur temennileriyle sürdüren Tilbe, "Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını dilerim. Dünyada sağlıktan ve huzurdan başka önemli bir şey yok. 60 yaşından bakınca böyle görünüyor; 18 yaşından bakınca ise bambaşka bir dünya var" ifadelerini kullandı.

Kutlamanın ardından konserine kaldığı yerden devam eden Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla Bursalı müzikseverleri coşturdu.

Fotoğraflar: İHA, Depophoto