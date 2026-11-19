Şarkıcı Yonca Lodi, yeni teklisi 'Yaprak Dökümü Leyla'yı dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Lodi, yeni şarkısında masum bir sevgi arayışını, bu arayışta yaşanan hayal kırıklıklarını ve içsel bir sitemi merkeze alıyor. 'Yaprak Dökümü Leyla', etrafındaki sahte mutluluklar ve yüzeysel ilişkiler arasında, sadece gerçek ve sade bir bağ kurmak isteyen kırgın bir kalbin duygu yüklü isyanını anlatıyor. Dinleyiciler, şarkının dokunaklı atmosferinde kendi yalnızlıklarından ve hayata karşı sitemlerinden tanıdık izler bulacak.

Eserin söz ve müziği, Murat Güneş'e ait. Şarkının duygusal yoğunluğunu modern ve etkileyici bir altyapıyla buluşturan düzenleme ise aranjör Mehmethan Dişbudak'ın imzasını taşıyor. Şarkının ruhunu görsel dünyayla bütünleştiren ve hikâyenin melankolik yapısını ekrana taşıyan video klibin yönetmen koltuğunda ise Emrah Özbilen oturuyor.

REKLAM

'Yaprak Dökümü Leyla', yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.