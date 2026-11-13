Zeynep Beşerler: Şu an film ya da dizi mesaim yok
Tiyatro oyunu için turneye çıkmaya hazırlanan Zeynep Beşerler, şu sıralar televizyon ve sinema projelerine ara verdiğini, tiyatro çalışmalarından ise memnun olduğunu söyledi
Giriş: 13 Kasım 2026 - 09:20 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Zeynep Beşerler, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tiyatro oyunu için turneye çıkacaklarını söyleyen Beşerler, ekibini beklediği sırada basın mensuplarıyla sohbet etti.
"TURNEYE ÇIKACAĞIZ"
Şu sıralar televizyon veya sinema projesinde yer almadığını ifade eden oyuncu, tiyatro çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi. Beşerler, konuyla ilgili şöyle konuştu: Tiyatro için turneye çıkacağız. Ekibi bekliyorum, size denk geldim. Şu anda bir film ya da ana akım bir projemiz yok. Tiyatroyla keyfim de yerinde açıkçası. Güzel projeler var, takip etme fırsatı buluyorum ara ara. Ama dediğim gibi benim için şu an bir dizi ya da film mesaisi yok.
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