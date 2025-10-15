Magnum çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Magnum Porsche çekiliş sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?
Magnum çekiliş sonuçları araştırılıyor. Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifreler ile çekilişe katılım sağlayan kişiler arasında Porsche Taycan kazanan isim ve yedek isim listesi belirlenecek. Çekilişler 3 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla yapılıyor. Peki Magnum çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2025 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
Magnum çekilişi ile ilgili arayışlar başladı. Yurt genelinde binlerce kişinin katılım gösterdiği çekilişe ilişkin ayrıntılar belli oldu. Çekilişte her dönem için 10 kişi 300.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacak. 4.dönem çekilişinde ise 2 kişi Porsche Taycan 2024 Model Otomobilin sahibi olacak. Peki, Magnum çekilşi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum çekiliş sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü gerçekleşecek çekilişin ardından, kazanan talihlilerin isim listesi resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Sonuçlar 8 Kasım 2025 Cumartesi günü açıklanacaktır.
Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Çekilişler her dönem için saat 11:00’de, İstanbul’daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çekilişler 3 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 08.07.2025, 09.09.2025, 04.11.2025 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak.
4.Dönem için 04.11.2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.