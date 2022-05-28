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Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı! Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı!

Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları dizisindeki Fadime ve Temel'in kucağındaki küçük kızın kim olduğunu duyunca şaşkına döneceksiniz. İlk bölümü 1992 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarlar dizisinde Zekiye rolüne hayat veren çocuk yıldız hepimizin tanıdığı ünlü oyuncu çıktı. Başrollerinde Esra Akkaya, Aydan Burhan, Cihat Tamer, Erkan Can, Goncagül Sunar, Burçin Terizoğlu, Sümer Tilmaç gibi ünlü isimlerin bulunduğu Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si Mucize Doktor dizisindeki rolü ile hafızalara kazındı. Ruhsar, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde de rol alan bir dönemin çocuk yıldızı son olarak Mahkum dizisinde boy gösterdi. İşte, Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si son hali...

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  • 01
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'sinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.
  • 02
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Bir dönemin çocuk yıldızı ünlü oyuncu çıktı.
  • 03
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı rol ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ruhsar Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde de rol aldı.
  • 04
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Başrollerinde Esra Akkaya, Aydan Burhan, Cihat Tamer, Erkan Can, Goncagül Sunar, Burçin Terizoğlu, Sümer Tilmaç gibi ünlü isimlerin bulunduğu Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si şimdilerde Mahkum dizisinde ekran karşısına geliyor.
  • 05
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    İşte, Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si son hali...
  • 06
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu, ilk olarak Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldı. 
  • 07
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya ile rol alan ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisinde de boy gösterdi. 
  • 08
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Son olarak Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire rolünü canlandıran Köseoğlu şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veriyor. 
  • 09
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    MAHALLENİN MUHTARLARI'NIN ZEKİYE'Sİ HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

    Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992'de İstanbul'da doğdu.
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    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Ünlü oyuncu, Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
  • 11
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ünlü oyuncu Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol aldı.
  • 12
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    HAYAL KÖSEOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

    İstanbullu olan ünlü oyuncu 30 yaşındadır.
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    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    HAYAL KÖSEOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

    2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

    2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)
  • 14
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

    2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)
  • 15
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)

    2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)
  • 16
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

    2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)
  • 17
    Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

    1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

    1998 – Ruhsar (TV Dizisi)

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