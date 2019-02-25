Mahershala Ali, 2017'de 'Ay Işığı' filmindeki rolüyle Oscar kazanan ilk Müslüman olan Mahershala Ali, iki yıl aradan sonra bu ödüle bu kez 'Yeşil Rehber' ile layık görüldü. Peki, Mahershala Ali kimdir, kaç yaşındadır? İşte, haberin detayları...

MAHERSHALA ALİ KİMDİR?

Doğum adı Mahershalalhashbaz Gilmore olan Mahershala Ali, 1974 yılında Oakland'da dünyaya geldi. Amerikan asıllı oyuncu sonradan müslümanlığı seçmiştir. 2017 yılında, Moonlight (Ay Işığı) filminde canlandırdığı Juan karakteriyle eleştirmenlerden tam not alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan Müslüman olarak tarihe geçmişti.

2001'de "Crossing Jordan" dizisinde "Dr. Trey Sanders" rolüyle büyük beğeni kazanan oyuncu, 2003'de "Making Revolution" filminde rol alarak sinema dünyasına adım attı. Kariye boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol alan başarılı ismin boy gösterdiği en dikkat çeken yapımlar ise şunlar;

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2003 - Making Revolution

2008 - Umi's Heart

2008 - The Curious Case of Benjamin Button

2009 - Crossing Over

2010 - Predators

2012 - The Place Beyond the Pines

2013 - Go for Sisters

2014 - Supremac

2014 - Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1

2015 - Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

2016 - Kicks

2016 - Gubagude Ko

2016 - Free State of Jones

2016 - Ay Işığı

2016 - Hidden Figures

2017 - Roxanne Roxanne Cross

2018 - Alita: Battle Angel

2018 - Green Book