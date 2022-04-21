MAHKUM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre’nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış’la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha’nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur. Cemre’nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur.

Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır?