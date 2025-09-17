Mahmut Uslu: 3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe'yi kimse tutamazdı!

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Mahmut Uslu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"BEN KENDİMİ MUHALEFET GÖRMÜYORUM"

Ben aslında kendimi muhalefet olarak görmüyorum da insanların bana tepkileri ve müspet bakışlarından dolayı ben bu işlere girmeye karar verdim. Biz halkın içinde yaşıyoruz. Herkes 'ne olacak bu halimiz, ne olur sahip çıkın' diyor. Bu sahip çıkma haziran ayında olan bir seçimle olabilirdi, ama maalesef olamadı.

"3 TEMMUZ OLMASAYDI BİZİ KİMSE TUTAMAZDI"

Aziz Yıldırım, şu an ne düşünüyor bilmem ama o zamanki düşüncesi eylül ayında seçim olmayacağıydı. Aynı görüşteyiz, zaten biz bir ekibiz. Ekip olduğumuz için başarılı olduk. Son 3 seneye bakmayın. 3 Temmuz olmasaydı, bizi hakikaten kimse tutamazdı. Bunu Avrupa için söylüyorum, Türkiye'deki Galatasaray ve diğer rakiplerimiz için söylemiyorum. Biz her sene nasıl basketbolda final-four'a kaldık, her sene futbolda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girecek şekilde kadrolaşmaya gideceğimize inanmıştık ki ben yoktum o yönetimde.

"ALİ KOÇ F.BAHÇE'YE HEM CEBİNDEN HEM ŞİRKETLERİNDEN VERİYOR"

Çok basit bir şey söyleyeceğim. Daha evvel de bunların hepsini söyledim. Mevcut başkan verici, yani Fenerbahçe'ye veren bir insan. Hem cebinden veriyor, hem de ortak olduğu şirketlerin sponsorluklarını veriyor. Fakat diğer kardeşimiz, arkadaşımız Fenerbahçeli olduğu için bunu söylüyorum. Alan bir insan, Fenerbahçe'den almaya geldiğini tahmin ediyorum. Maalesef öyle düşünüyorum. Ben şimdi insanlarla ve Fenerbahçelilerle kötü olmak istemem ama eğer bir kulübe siz başkanın sahte imzasını sokuyorsanız benim için o insan bitmiştir.