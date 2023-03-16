Üç gün önce de Bakü'de konser veren şarkıcı, "Bakü’den deprem bölgesine bir gönül köprüsü kurduk. Azerbaycan halkının ülkemizdeki felakete yaptıkları yardımlardan dolayı tüm depremzedeler adına teşekkürlerimi ilettim. Bu konser hayatımın konseri oldu. Hiç bir konserimde bu kadar ağlamamıştım. Ağlatmamıştım. Bakü’nün kalbi bizlerle. Çarşamba bölgedeyiz. Tüm zorda olan insanların yanındayım" demişti.