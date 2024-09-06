"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Konser öncesinde soruları yanıtlayan ve İzmir Enternasyonal Fuarı'na dair anılarını anlatan Kırmızıgül; "Çok heyecanlıyım. Halk konserlerine çok da 'evet' demiyordum. Çünkü kendimi hazır hissetmiyordum. Biraz pişince, İzmir'den de böyle bir teklif gelince, üstüne de fuar olunca geldim. Bugün benim uzun aradan sonra ilk halk konserim. İzmir'e yabancı değilim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi izlemeye gelenlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de İzmir Fuarı, müzik dünyasının kalbinin attığı yerdi. 15 günlük sürelerde Türkiye'nin yedi bölgesinden insan buraya gelip konserleri izlerlerdi. Fuar alanlarını gezerlerdi. O günler inanılmaz güzeldi. Şimdi de binlerce müziksever 20 liraya, 7.5 liraya fuara girerek halk konserlerine katılıyor. Umarım bütün Türkiye'ye yayılır. Ben de bundan sonra halk konserlerine çıkacağım" şeklinde konuştu.