Mahsun Kırmızıgül, 19 yıl sonra Çim Konserleri'nde sahne aldı
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Çim Konserleri'nde 19 yıl aradan sonra ilk kez halk konseri veren Mahsun Kırmızıgül'ü ağırladı. Sevenleriyle uzun sürenin ardından İzmir'de buluşan Kırmızıgül; "İzmir'e yabancı değilim. Fuarda sahne aldığım için çok mutluyum" dedi
Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri'nde ünlü isimleri fuar ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. İzmir’in kurtuluşunun 102'nci yılı olan 9 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek Çim Konserleri'nde Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Mahsun Kırmızıgül, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. 'Gül Senin Tenin' şarkısıyla açılışı yapan sevilen sanatçı, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. 'Yıkılmadım' şarkısını söyleyen Kırmızıgül, gözyaşlarına hâkim olamadı. Şarkıcılık hayatına ilk başladığı yıllarda Bergen ile anısını anlatan Kırmızıgül, Bergen'in duygusal parçası 'Sen Affetsen'i seslendirdi. Gece boyunca 7'den 70'e Kırmızıgül, hayranları üzüntü ile mutluluğu bir arada yaşadı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Konser öncesinde soruları yanıtlayan ve İzmir Enternasyonal Fuarı'na dair anılarını anlatan Kırmızıgül; "Çok heyecanlıyım. Halk konserlerine çok da 'evet' demiyordum. Çünkü kendimi hazır hissetmiyordum. Biraz pişince, İzmir'den de böyle bir teklif gelince, üstüne de fuar olunca geldim. Bugün benim uzun aradan sonra ilk halk konserim. İzmir'e yabancı değilim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi izlemeye gelenlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de İzmir Fuarı, müzik dünyasının kalbinin attığı yerdi. 15 günlük sürelerde Türkiye'nin yedi bölgesinden insan buraya gelip konserleri izlerlerdi. Fuar alanlarını gezerlerdi. O günler inanılmaz güzeldi. Şimdi de binlerce müziksever 20 liraya, 7.5 liraya fuara girerek halk konserlerine katılıyor. Umarım bütün Türkiye'ye yayılır. Ben de bundan sonra halk konserlerine çıkacağım" şeklinde konuştu.