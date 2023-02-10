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Mahsun Kırmızıgül: İnanın hayatımın tokadını yedim

Mahsun Kırmızıgül, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afet bölgesine gitti. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, "Beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" dedi

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  • Mahsun Kırmızıgül'den duygulandıran deprem mesajı: İnanın hayatımın tokadını yedim - Magazin haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkıma neden oldu. 
  • Mahsun Kırmızıgül'den duygulandıran deprem mesajı: İnanın hayatımın tokadını yedim - Magazin haberleri

    "AHBAP İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

    Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu afet bölgesinde aldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, "Afet bölgesindeyim. Burada herkes zor durumda. Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde ben ve ekibim AHBAP ile koordineli çalışıyoruz. Yardım yapmak isteyen veya ihtiyaç listelerinde olan malzemeleri göndermek isteyenler bana ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.
  • Mahsun Kırmızıgül'den duygulandıran deprem mesajı: İnanın hayatımın tokadını yedim - Magazin haberleri

    "BÖYLESİNE YIKAN BİR TRAJEDİ İLE KARŞILAŞMADIM"

    Mahsun Kırmızıgül, "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" dedi.
  • Mahsun Kırmızıgül'den duygulandıran deprem mesajı: İnanın hayatımın tokadını yedim - Magazin haberleri

    "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

    Mahsun Kırmızıgül, daha sonra "Depremin merkezinde insanlarımızın gözlerinde hâlâ yakınlarının sağ çıkma ihtimali ve umudu var. Karanlığın içinde bir iğne deliğindeki aydınlığa benziyor bu durum. Sarsılıyorum, kahroluyorum... Sözün tam da bittiği yerdeyim. Ama her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram, İHA

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