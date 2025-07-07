Mahsun Kırmızıgül ile Yaşar İpek, Bodrum'da
Mahsun Kırmızıgül, arkadaşı Yaşar İpek ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi
Giriş: 07.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:13
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, meslektaşı Yaşar İpek ile Bodrum'da tatil yapıyor.
İki arkadaş, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.Mahsun Kırmızıgül
Arkadaş grubu ile bir bot ile karaya çıkan Mahsun Kırmızıgül ile Yaşar İpek, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.Yaşar İpek
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