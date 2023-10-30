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        Haberler Spor Futbol Almanya Mainz 05, El Ghazi'yi affetti - Futbol Haberleri

        Mainz 05, kadro dışı bıraktığı futbolcusu El Ghazi'yi affetti

        Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bıraktığı futbolcusu El Ghazi'yi affetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:57
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        Mainz 05, El Ghazi'yi affetti
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        Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti.

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        Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Anwar El Ghazi'nin antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceği belirtildi.

        El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

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