Mainz 05 - Stuttgart maçı ne zaman?

Mainz 05 ve Stuttgart, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Ev sahibi Mainz 05, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Stuttgart, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mainz 05 kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Stuttgart sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mainz 05 önceki hafta Werder Bremen mücadelesinde 1-2 yenildi.

Stuttgart ise Bayern Munich maçında 1-4 kazandı.

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