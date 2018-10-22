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Maket polis aracı kazalarını yüzde 17 azalttı

Tespit edilen 582 noktaya bu maket polis araçları konulduğunu kaydeden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Geçmiş yıllara göre son bir yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17.4 azalma sağladık" dedi

22.10.2018 - 07:01 | Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de kazaların en fazla oluştuğu 582 noktaya “maket polis aracı” yerleştirdi. Maliyeti bin 500 TL civarında olan maketlerle son bir yılda trafik kazalarında yüzde 17.4 oranında azalma sağlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, TBMM’de yaptığı açıklamada, maket polis araçlarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Her yıl ortalama Türkiye’de 1 milyon yeni araç trafiğe çıkıyor. Alınan bütün önlemlere rağmen hâlen yılda yaklaşık 7 bin kişi de hayatını kaybediyor. Günlük ortalama 20 kişiyi kaybediyoruz. ‘Kara nokta’ dediğimiz, kazaların ve özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik.”

582 ‘KARA NOKTA’

Tespit edilen 582 noktaya bu maket polis araçları konulduğunu kaydeden Ersoy “Bunları ışıklandırdık ve maket koyduğumuz yerlerde geçmiş yıllara göre son bir yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17.4 azalma sağladık. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hâli görünce ülke geneline daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik” dedi.

YEREL İMKANLAR

Ersoy, şöyle devam etti:

“Bunların hemen hemen tamamını yerel yöneticilerimiz yerel imkânlarla yaptılar, Bakanlıktan bir ödenek göndermedik. Ancak ortalama maliyetinin yaklaşık bin 500 lira civarında olduğu bilgisini uygulamayı yapan arkadaşlarımızdan aldık. Bizim gönderdiğimiz maket başına bir ödenek falan yok. Yerel yöneticilerimiz; kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız... Belediyeler, ortak orada biz ihtiyaçları tespit ediyoruz, onlar kendi bölgelerinde bu önlemleri alıyorlar.”

Ersoy’un açıklamasına karşılık CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “O zaman, maketin bu kadar etkili olduğu yerde eğitimi geliştirsek yani ille ceza yazarak insanları bir yerde zorunlu hâle, mağduriyete itmenin ne âlemi var?” diye sordu.

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