Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam ihracatını 14 milyar dolara yükselten makine sektörünün en büyük 3 pazarı Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan Almanya'ya gerçekleşen makine ihracatı 2 milyar doları, ABD'ye yapılan ihracat ise 1 milyar doları aştı.

Yılın 10 ayında yüzde 17,1 artış gösteren makine ihracatında, ilk 10 ürün grubu içerisinde en büyük artışlar inşaat ve madencilik makineleri, tarım ve ormancılık makineleri, pompa-kompresörler ve takım tezgahlarında oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkati çekti. Ekim sonu itibarıyla Hollanda'ya makine ihracatında yaşanan yüzde 59'luk artışın yanı sıra Romanya'da yüzde 34, Fransa'da yüzde 25, İngiltere'de ise yüzde 23'lük yükseliş gerçekleşti. Özbekistan ve Rusya'da ise sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 40'lık artış kaydedildi.

Sektör genelinde en fazla ihraç edilen makine mal grupları; klimalar ve soğutma makineleri (1,92 milyar dolar), motorlar ve aksamları (1,9 milyar dolar), yıkama ve kurutma makineleri (1,3 milyar dolar) ve inşaat ve madencilik makineleri (1 milyar dolar) oldu.



Ekim ayında 1 milyar 650 milyon dolarlık makine ihracatı gerçekleşirken, bu alandaki son 12 aylık ihracat yüzde 18 artışla 17 milyar dolara ulaştı.

"2 MİLYAR DOLARLIK EK SATIŞ YAPTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ekimde ihracatta rekor artış gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl değişim oranları farklılık göstermekle birlikte neredeyse tüm alt sektörlerde ihracat artışı sağlamış olmamız, hepimiz için moral kaynağı olmuştur. Geçtiğimiz yılın 10 ayında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın aynı dönemde 250 bin ton daha fazla makine sattık ve bu ticaretten 2 milyar dolar daha fazla gelir elde ettik. Bu performans makine sektörünün güç gösterisidir. Türk makinelerinin kalitesiyle beraber rekabet gücü de artıyor. Yerli üretime verilen desteklerin artarak sürmesi, sektörümüzün Avrupa'nın üretim merkezi haline gelme yolundaki çabalarına büyük katkı sağlayacaktır."





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