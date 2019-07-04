Son günlerde Türkiye'de hayvanlara yapılan kötü muameleler kamuoyunda tepki toplarken İzmir -Nazilli 32713 sefer sayılı yolcu treninin makinistleri gösterdikleri duyarlılık takdir topladı.
KÖPEĞİ SON ANDA FARKEDİNCE FREN YAPTILAR
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İzmir -Nazilli 32713 sefer sayılı yolcu treni geçtiğimiz gün, Manisa-Nazilli yakınlarında saat 17:00 sıralarında tren yolu üzerinde bir köpeğin olduğunu fark eden makinistler İbrahim Karaer ve Cavit Yılmaz kornalar çalarak yavaşlayarak durakladı.
SANİYELERLE SAVAŞ MUTLU SONLA BİTTİ
Makinistin saniyeler süren uğraşının ardından köpek ezilmekten son anda kurtuldu. Korna sesleri nedeniyle yolcular telaş yaşarken, durumu öğrendikten makinistlerin örnek davranışı alkış topladı.
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