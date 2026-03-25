Malatya'da 54 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya'da 54 yaşındaki bir şahıs yakını ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yakını O.M. ile birlikte yaşayan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Hasan Ali İnce (54) yatağında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden yakını polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği değerlendirilirken Hasan Ali İnce'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.