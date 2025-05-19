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        Haberler Gündem Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:25
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        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Malatya Şehir Mezarlığı'nda akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk U, Mesut U. ile Abuzer U. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Yaralılardan Selçuk U, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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