İkinci depremin ardından kentte büyük hasar meydana geldiğini anımsatan Can, "Normalde bir büyük depremin ardından kolay kolay ikinci deprem olmaz diye ben de gelip dükkanımı açtım. 'Bismillah.' dedik başladık. Daha sonra tekrar bir deprem oldu. Bütün personel dışarı çıkıp güvenli bir yere geçtik. İkinci depremde biraz korku vardı, iş yerini hemen açamadık" dedi.

"BİR MÜŞTERİ BANA 'BİZE UMUT OLDUN' DEDİ"

Can, iş yerinin bulunduğu binanın kontrollerini yaptırdıktan sonra az hasarlı olması nedeniyle pastanesini açtığını aktardı. Pastaneyi açtıktan sonra, insanların kendisine teşekkür ettiğini belirten Can, "Vali Yardımcımız bana sordu, 'Ne yaptınız binada veya iş yerinde bir şey var mı, sıkıntı var mı?' dedi ve sonra 'Git dükkanını aç. Bir ışık yansın, insanlar hayatın devam ettiğini anlasın.' dedi. Biz de alışmışız çalışmaya. Otur otur nereye kadar? Vali beyin dediği kelime kelime aynen çıktı. Bir müşteri bana 'Bize bir umut oldun.' dedi burada. İnsanlar çok güzel şeyler söylemeye başladı. Bu bize daha çok moral verdi. Günde belki yüzlerce insan aynı şeyleri söylemeye başladı" şeklinde konuştu.

"GÖNÜLLÜ OLANLAR İŞE GELİYOR"

Can, personelini çalışmaları için zorlamadığını, gönüllü olanların işe gelmesini söylediğini aktardı.

Devletin bütün imkanlarıyla Malatya için seferber olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Can, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri yanımızdalar. Tabii ki onlar üstüne düşeni yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Bizler de deprem sonrası imalathanede yaptırdığımız tatlılardan arama kurtarma ekiplerine de ikram ettik. Onlar da çok sevindi" ifadelerini kullandı.