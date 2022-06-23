Gri pasaport skandalında iki tutuklama 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili yürütülen ‘gri pasaport skandalı’ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. ile Bingöl'ün Servi Beldesi eski Belediye Başkanı Ali A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

45 KİŞİDEN 43'Ü GERİ DÖNMEMİŞTİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Türkiye'nin itibarını lekeleyen gri pasaport skandalı yargı eliyle de tescillendi.“ paylaşımını yaptı.

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