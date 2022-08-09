Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

F. T. idaresindeki 44 ACU 198 plakalı hafif ticari araç Yakınca Mahallesi Yeni Malatya Caddesi'nde Bekir Samet Alkan (18) yönetimindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.M.E. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; durumu ağır olan Alkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​​​​​​​​

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.