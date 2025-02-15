Malatya'da hırsızlık zanlısı, polis memurunu bıçakladı

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Hırsızlık suçundan aranan İ.K. (30), Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 konteyner kentte kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

POLİS BIÇAKLANDI, ZANLI BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA'nın haberine göre; polis memuru E.D. bıçakla yaralandı. Zanlı ise bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.