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Malatya'da kırsaldaki ahlat ağaçları aşılanarak "Akçadağ armuduna" dönüştürülecek

Malatya'da kırsaldaki ahlat ağaçları, kendine özgü aroması ve tadı bulunan, bebek maması yapımında da kullanılan "Akçadağ armudu"yla aşılanarak yöre çiftçisine gelir getirecek.

Malatya'da kırsaldaki ahlat ağaçları aşılanarak
AA

Malatya'da kırsaldaki ahlat ağaçları, kendine özgü aroması ve tadı bulunan, bebek maması yapımında da kullanılan "Akçadağ armudu"yla aşılanarak yöre çiftçisine gelir getirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında hazırlanan "Akçadağ Armudunun Alternatif Ürüne Dönüştürülmesi" projesiyle, tarıma elverişsiz dağlık ve engebeli arazideki ahlat ağaçları, "Akçadağ armudu"yla aşılanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentte "Akçadağ armudu" diğer adıyla "Hacı Hamza armudu"nun yaygınlaştırılması amacıyla proje hazırlandığını söyledi.

Ahlat ağaçlarını aşılayarak ekonomiye kazandıracaklarını ve yöre halkına ek gelir sağlayacaklarını anlatan Macit, proje kapsamında çiftçilere aşılamayı da öğrettiklerini ifade etti.

Macit, proje kapsamında 5 bin ahlat ağacına "Akçadağ armudu" aşısı yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu an 4 bin civarında ahlat ağacı aşılandı, 5 binin üzerinde ağacı aşılamayı hedefliyoruz. Akçadağ armudu susuz alanlarda çevre kirliliği olmayan, ilacın ve gübrenin kullanılmadığı doğal ortamda yetişiyor. Hedefimiz hazine ve şahıs arazilerinde bulunan ve sınır ağacı olarak kullanılan ahlat ağaçlarını ekonomiye kazandırmak. Hem çiftçilerimize hem de ülkemize ekonomik kaktı sağlayacağız."

- "Akçadağ armudunun şeker oranı çok yüksek"

Akçadağ Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız ise "Akçadağ armudu"nun kendine has aromasından dolayı ilgi gördüğünü aktardı.

İlçenin 21 mahallesinde 45 bin civarında Akçadağ armut ağacı bulunduğunu anlatan Yıldız, "Ekim ve kasım aylarında mahallede yaşayanlar perakende olarak yol kenarlarında kilogramı 3,5-4 lira arasında satıyor. Market raflarında 7 ile 7,5 lira arasında alıcı buluyor. Akçadağ armudunun şeker oranı çok yüksek. Ürün dağlık alanda organik yetişiyor, organik olduğu için bebek mamalarının yanı sıra marmelat ve pekmezde kullanılıyor." dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Demet Köksal da proje bütçesinin 98 bin lira ve yüzde 100 hibeli olduğunu söyledi.

Köksal, proje kapsamında Darıca, Kozluca, Güneşli, Taşevler, Aliçeri olmak üzere 5 mahallede aşılama gerçekleştirildiklerini kaydetti.

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