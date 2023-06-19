Kurt, şimdiye kadar 4 evlilik yaptığını, ilk eşinin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir dönem köyün muhtarlığını da yaptım. Dürbünle etrafı izler, muhtarlık yapardım. Muhtarlık dönemimde bu mağaraların köy halkı tarafından kullanılmasını sağladım. Burada mutluyum" dedi.