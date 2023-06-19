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Mağarada 18 çocuğunu büyüten eski muhtar turistlerin ilgisini çekiyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan 81 yaşındaki Şükrü Kurt eve dönüştürdüğü mağarada 18 çocuğunu büyüttü. Bir dönem muhtarlık da yapan Kurt, yaşamıyla turistlerin ilgisini çekiyor

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  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan 81 yaşındaki Şükrü Kurt, sarp kayalıkların bulunduğu Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır yaşam sürüyor.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Bölgenin turizm alanları arasında yer alan Levent Vadisi'ndeki Neolitik Çağlar'dan kalma kalıntıların bulunduğu mağaralarla çevrili Küçükkürne köyü sakinlerinden Şükrü Kurt, farklı yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Sarp kayalıkların arasından ulaşılan bir mağarayı eve dönüştüren 81 yaşındaki Kurt, burada dünyaya gelen 18 çocuğunu büyüttü. 
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'daki oğlunun yanına giden ve daha sonra yeniden evine dönen Kurt'un yaşantısı, bölgeye gelen turistlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Kurt, AA muhabirine, atalarının bu bölgeyi yaylalık olarak kullandığını, mağaraları da süt ve peynir gibi ürünleri saklamak için kullandığını hatırlattı.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Babasının ölümünün ardından bölgenin kendilerine kaldığını anlatan Kurt, çeşitli işler yaptıktan sonra bu mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleştiğini anlattı.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Kurt, şimdiye kadar 4 evlilik yaptığını, ilk eşinin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir dönem köyün muhtarlığını da yaptım. Dürbünle etrafı izler, muhtarlık yapardım. Muhtarlık dönemimde bu mağaraların köy halkı tarafından kullanılmasını sağladım. Burada mutluyum" dedi.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Bugüne kadar yaptığı 4 evlilikten toplam 20 çocuğunun dünyaya geldiğini, 2'sinin çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kurt, "9 oğlum, 9 kızım var. Çocuklarımdan bazıları İstanbul'da, bir oğlum Manisa'da. 
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Malatya'da yaşayan çocuklarım da var. Eşim Kiraz ile depremden sonra buradan ayrılmıştım, şimdi geri döndüm. Tüm çocuklarımın hepsi bu mağarada yetişti, büyüdü" ifadelerini kullandı.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

    Bazı zamanlarda çocuklarının yanına gitmek için kentten ayrıldığını ifade eden Kurt, "Ayrıldığımda çok özlüyorum. Ayrılmak istemiyorum. Bazen eşim falan gelmek istemiyor ama ben buradan uzakta kalamıyorum" diye konuştu.
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"
  • 18 çocuğunu Malatya'daki bu mağarada büyüttü... "Ayrıldığımda çok özlüyorum"

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