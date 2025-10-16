Habertürk
        Haberler Gündem Malatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 13'ü öğrenci 14 yaralı

        Malatya'da trafik kazası: 13'ü öğrenci 14 yaralı

        Malatya'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 16.10.2025 - 23:09
        Malatya'da kaza: 13'ü öğrenci 14 yaralı
        Kaza, saat 18.40 sıralarında Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Darende ilçesine gezi için öğrenci taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri devrilen minibüsteki 13'ü öğrenci 14 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolun Malatya istikameti bir süre tek yönlü trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
