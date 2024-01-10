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        Haberler Yaşam Malatya'da nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü

        Malatya'da nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:14
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        Nesli tehdit altında! Telefonla kaydetti
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

        Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Çay'ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden sarı benekli semenderi fark etti.

        Sarı'nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

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        #sarı benekli semender
        #Malatya
        #haberler
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