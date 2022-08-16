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Haberler Gündem Malatya'da patenle tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı - Güncel Haberler
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Malatya'da patenle tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Malatya'da bir aracın arkasına takılarak yapılan yolculuk adeta yürekleri ağza getirdi. Patenli bir kişi, caddede giden kamyonete tutunarak bir süre yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğuna devam eden genç, su giderine denk geldiği sırada ise zıplayarak, tekerleklerinin takılmasını önledi

Malatya'da patenle tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı - Güncel Haberler
Tehlikeli yolculuk kamerada
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DHA

Malatya'da patenli bir kişinin kamyonete tutunarak yolculuk yaparak, hem kendi hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Patenli bir kişi, caddede giden kamyonete tutunarak bir süre yolculuk yaptı. Bu şekilde ilerleyen genç, herhangi bir kasis veya su giderine takılmamak için yolu takip etti. Patenle tehlikeli yolculuğuna devam eden genç, su giderine denk geldiği sırada ise zıplayarak, tekerleklerinin takılmasını önledi. Patenli kişinin hem kendi hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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