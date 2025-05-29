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        Haberler Gündem Malatya'da tek katlı ev çöktü! 3 kişiyi ekipler kurtardı - Güncel haberler

        Malatya'da tek katlı ev çöktü! 3 kişiyi ekipler kurtardı

        Malatya'da etkili olan sağanak sonrası tek katlı kerpiç evde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi ekipler tarafından çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:16
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        Tek katlı ev çöktü! 3 kişiyi ekipler kurtardı
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi.

        Etkili olan sağanak sonrası kerpiç evde göçük oldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 3 kişi ekipler tarafından çıkarıldı.

        Kurtarılanlardan Perihan Gökyıldırım, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kızı Hatice Gökyıldırım ile onun oğlu Hanifi Kılıç’a ayakta müdahale edildi.

        Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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