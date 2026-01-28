Habertürk
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

        Belirlenen ikamet ve araçlarda narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 1166 sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 445 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

