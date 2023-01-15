Malatya'da yaşlı adam ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da yaşlı adam ölü bulundu
ABONE OL

Malatya'da yaşlı adam, ev olarak kullandığı dükkanda ölü bulundu

Malatya'da Hayati Özesen, 5 ay önce kiraladığı ve ev olarak kullandığı bir iş merkezindeki dükkanda yarı çıplak halde ölü bulundu

Malatya'da yaşlı adam ölü bulundu
İHA

Malatya'da Hayati Özesen (67), ev olarak kullandığı dükkanda ölü bulundu.

Olay, saat 12.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Özesen, 5 ay önce Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin üçüncü katındaki bir dükkanı ev olarak kullanmak üzere kiraladı. İş merkezine gelen mülk sahibi, dükkanın kapısını açık görmesi üzerine içeri girdiğinde Hayati Özesen'i kanepe üzerinde yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hayati Özesen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre donarak ya da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzun bir süre önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığı öğrenilen Hayati Özesen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Batman'da yolda yürüyen kadına bıçakla saldırı - Güncel haberler
GÜNDEM Yolda yürüyen kadına bıçakla saldırı
Niğde'de tartıştığı eltisini bıçaklayan Sıla tutuklandı - Güncel haberler
GÜNDEM Tartıştığı eltisini bıçaklayan Sıla tutuklandı
Zonguldak'ta bariyere çarpan araç yandı, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler
GÜNDEM Bariyere çarpan araç yandı! 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası
GÜNDEM İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası
Son dakika: Tuğçe'nin katili, cinayetten sonra nöbet geçirmiş!
GÜNDEM Tuğçe'nin katili, cinayetten sonra nöbet geçirmiş!
Son dakika: Yangında hayatını kaybeden Reyhan'ın ölümünde 2 şüpheli tutuklandı!
GÜNDEM Yangında hayatını kaybeden Reyhan'ın ölümünde 2 ...
Uzmanlar uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, bekleniyor mu?
GÜNDEM Uzmanlar uyardı! İstanbul'a kar yağışı beklentisi
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
GÜNDEM Evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
Eski sevgili cinayeti kan dondurdu! Eski kız arkadaşı ormanlık alana attı ve... - En son haberler
GÜNDEM Öldürdüğü eski sevgilisini babasıyla birlikte ormana ...
3 milyon liralık dolandırıcılığa "Turnusol" operasyonu
GÜNDEM Üretim ve tanıtım videosu ile 3 milyonluk vurguna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.