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        Malatya depreminin bilançosu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremden 249 kişinin etkilendiğini, toplamda 11 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 09:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:04
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        Malatya depreminin bilançosu
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        Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 14.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı deprem çevre illerde de hissedilirken bazı binalarda hasar oluştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

        Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini aktardı.

        Kurum, açıklamasında "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." ifadelerine yer verdi.

        BAKAN YERLİKAYA: 249 KİŞİ ETKİLENDİ, 11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremden 249 kişinin etkilendiğini, toplamda 11 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor."

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        #Murat Kurum
        #Malatya
        #Deprem
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