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Malatya diri fay hattı haritası: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor?

Türkiye MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem üretebilecek iller belli oldu. Peki, Malatya deprem fay hattı nereden geçiyor? Malatya zemini sağlam ilçeler hangileri, deprem riski olan ilçeler neler?

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  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük artçı deprem meydana geldi.  Hal böyle olunca vatandaşlar kendi illerinin depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerden biri olan Malatua'dan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor? Malatya'nın deprem riski olan ilçeleri neresi? İşte detaylar...
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    MALATYA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Malatya'yı olası depremlerden etkileyecek üç büyük fay hattı mevcuttur. Bunlar; Doğu Anadolu Fay hattı, Malatya-Ovacık fay hattı, Çöşnük fay hattı.
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    MALATYA'NIN RİSKLİ İLÇELERİ NERESİ?

    Malatya'nın birinci dereceden riskli olan ilçeleri; Pütürge, Doğanyol, Kale, Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Çolaklı'dır.
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    Malatya'nın ikinci dereceden riskli olan ilçeleri; Hekimhan, Taşdelen, Arapkır, Yoncalı, Hasançelebi, Kurşunlu, Yazıhan, Darende, Balaban, Kürecik, Levent, Akçadağ'dır.
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    MALATYA - OVACIK FAY HATTI NEREDEDİR?

    Malatya-Ovacık Fay Zonu, Orta Anadolu ova bölgesindedir. Erzincan çek-ayır havzasının doğusundan ayrılan sol yönlü doğrultu atımlı Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun toplam uzunluğu 240km'dir.
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    ÇÖŞNÜK FAYI NEREDE?

    Çöşnük fayı, Gündüzbey'den Malatya'ya gelen Su Taşıma Kanalının kenarından Doğanşehir'e kadar giden bir faydır ve uzmanların söylemlerine göre Doğu Anadolu fayının küçük bir koludur.
  • MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:

    MALATYA'NIN EN SAĞLAM ZEMİNİ NEREDE?

    Malatya’nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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