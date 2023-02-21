Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük artçı deprem meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar kendi illerinin depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerden biri olan Malatua'dan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor? Malatya'nın deprem riski olan ilçeleri neresi? İşte detaylar...