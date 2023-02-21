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Adıyaman diri fay hattı sorgula: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

Türkiye MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem üretebilecek iller belli oldu. İşte yayınlanan haritaya göre Adıyaman'da en riskli ilçeler...

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  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar kendi illeri hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. İşte, Adıyaman'da en riskli ilçeler listesi...
  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    ADIYAMAN FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Gölbaşı (Adıyaman) – Türkoğlu (Kahramanmaraş) Arası: DAFS'nin Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). DAF, Erkenek GB'sında belirginliğini yitirir ve Gölbaşı doğusunda, Perveri yakınlarında tekrar belirgin hale gelir.
  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    Daha sonra GB'ya doğru Gölbaşı içinden geçer ve Türkoğlu'na kadar devam eder. Fay, Perveri-Sakarya arasında doğrusal; Sakarya- Elmalar arasında kuzeye doğru hafif iç bükey ve Türkoğlu'na uzanan kesimde ise güneye iç bükeydir. Bu bölümün batısında, ana fayın 7-10 km güneyinde, Narlı- Pazarcık-Haydarlı arasında DAF'a paralel ve birbirini tamalayan ikinci bir fay sistemi yer alır (Şaroğlu vd. 1987). DAF, Gölbaşı-Türkoğlu arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Arpat ve Şaroğlu (1975), Gölbaşı yakınlarında fayın eğim atım bileşeninin olduğunu belirtmektedir. Erdoğan (1975), DAF'ın Gölbaşı civarında toplam atımının 20 km olduğunu savunmaktadır.
  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    ADIYAMAN KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

    Deprem bölgeleri haritası incelendiğinde Depremin merkez üstü II. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır.
  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

    MTA DİRİ FAY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    ADIYAMAN DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

    Adıyaman'da birinci derece deprem riski olan ilçeler şu şekildedir; Yaylakonak Bel., Koçali, Kuyucak, Çelikhan, Gerger, Taraksu, Gölbaşı, Belöoren, Harmanlı, Bölükyayla, Damlacık, Sincik, Tut.
  • Adıyaman fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Adıyaman diri fay hattı sorgula 2023: Adıyaman'da en riskli ilçeler hangileri?

    Adıyaman'da ikinci dereceden deprem riski olan ilçeler şu şekildedir; Akpınar, Bağpınar, Adıyaman Merkez, Besni, Çakırhöyük, Kızılin, Suvarlı, Şambayat, Kahta, Akıncılar, Samsat.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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