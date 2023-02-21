6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar kendi illeri hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. İşte, Denizli'de en riskli ilçeler listesi...