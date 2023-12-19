Malatya'da tarihi eser operasyonu

MALATYA'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler adresteki aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirdi. Eserler muhafaza altına alınırken, ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı.