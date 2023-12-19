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        Malatya'da tarihi eser operasyonu

        MALATYA'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:40
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        Malatya'da tarihi eser operasyonu
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        MALATYA'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler adresteki aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirdi. Eserler muhafaza altına alınırken, ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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