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        Bakan Uraloğlu: Ulusal yol ağımızın yüzde 98´i depremde herhangi bir zarar görmedi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:47 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:50
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        Bakan Uraloğlu: Ulusal yol ağımızın yüzde 98´i depremde herhangi bir zarar görmedi (2)
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        VALİLİKVE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ 

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesinde İl Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. 2023 yılının üzüntüyle geçirildiği bir yıl olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Özellikle 6 Şubat depremlerinde can kayıplarımız oldu. Öncelikle bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin sonuçlarını ortadan kaldırma adına yapılan çalışmalar var. Devletimiz depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşımızın yanında oldu. Derdiyle dertlendi, dertlerini çözmeye çalıştı. Çok şükür şu anda Malatya'da da aldığımız bilgiler, vatandaşımızın tamamı konteyner kentlerde, evleri hasar gören veya yıkılanlar, her türlü ihtiyaçlar noktasında da devletimiz adına gerekenler yapılıyor" diye konuştu.

        Yerel seçim sürecine girildiğini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu seçim sürecinde de AK Parti olarak, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu vesileyle inşallah 2024 yılının ülkemiz için, Malatyamız için, tüm coğrafyamız için, bütün dünya için 2023 yılından daha iyi bir yıl, daha umut verici bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah yeni yılda, Gazze'deki bu saldırıların da bitmesini temenni ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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