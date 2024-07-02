Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
MALATYA'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Aslan (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
MALATYA'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Aslan (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Aslan yönetimindeki 07 BLU 773 plakalı motosiklet, E.D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Serdar Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D. ve yanında bulunan B.A. ise sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Aslan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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