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        Malatya'da komşuların bıçaklı kavgası: Oğlu öldü, baba yaralı

        MALATYA'da, apartmanda komşular arasında çıkan kavgada Ersin U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:40
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        Malatya'da komşuların bıçaklı kavgası: Oğlu öldü, baba yaralı
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        MALATYA'da, apartmanda komşular arasında çıkan kavgada Ersin U. tarafından bıçaklanan Baki Kaya (24) öldü, babası ise yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı bir apartmanda elinden yaralı olarak yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde İskender Mahallesi'nde yaşandı. Aynı apartmanda oturduğu belirtilen Ersin Uçar ile İsmail Kaya ve oğlu Baki Kaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Ersin Uçar yanındaki bıçakla İsmail Kaya ve oğlu Baki Kaya'yı yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı İsmail Kaya ve oğlu Baki Kaya'yı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Baki Kaya, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba İsmail Kaya'nın tedavisine de devam ediliyor. Olayın ardından kaçan şüpheli ise bölgeye yakın bir apartman içerisinde elinden yaralı halde yakalandı. Şüpheli ambulansta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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