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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, polise teslim oldu

        MALATYA'daRecep Karayiğit (43), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i (37) tabanca ile vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:40
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, polise teslim oldu
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        MALATYA'daRecep Karayiğit (43), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i (37) tabanca ile vurdu. Recep Karayiğit hastanede polise teslim olurken, göğsünden vurulan kadın kurtarılamadı.

        Olay, öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit ve eşi Nuran Karayiğit, otomobil içerisinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Recep Karayiğit, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Recep Karayiğit, daha sonra göğsünden vurulan Nuran Karayiğit'i otomobille hastaneye götürdü. Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli hastanede polise teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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