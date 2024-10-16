Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

MALATYA’nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.46’da meydana geldi. Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.